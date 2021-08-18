奪得阿富汗政權的塔利班（Taliban）今天在首都喀布爾舉行首場記者會，表示希望與其他國家維持和平關係，在伊斯蘭教法架構下尊重女性權利，並且不會對前對敵採取報復行動。

塔利班主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid ）在記者會透過翻譯人員表示：「我們不希望任何衝突、任何戰爭重演，我們希望去除衝突的因素。我們不希望任何內在與外在的敵人。」

他表示，新政府將在喀布爾不穩定情況允許下儘快確定。

穆賈希德說，女性的權利將受到尊重，她們將獲允工作與讀書，活躍於社會，「但是在伊斯蘭教法架構下。

他表示，塔利班不會報復前軍警和西方支持的政府成員，會給予前軍警和為國際部隊工作的承包商和翻譯人員特赦。

穆賈希德說，「沒有人會傷害你們，沒有人會敲你們家的門」，現在的塔利班和20年前「截然不同」。

他表示，私人媒體可以繼續自由獨立運作，塔利班在他們的文化架構下致力於媒體運作。（譯者：陳政一）1100818