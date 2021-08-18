台灣五月疫情大爆發，外界普遍認為「３＋11」（居家檢疫三天，自主健康管理十一天）是主因。中央流行疫情指揮中心（指揮中心）指揮官陳時中幾經推諉、甩鍋後，終於在五月底表示他會負責，監察院也決定調查並約談陳時中，不料他日前又改口稱：「３＋11只是群聚，不是疫情的破口。」

根據規定，居家檢疫期間不可外出，但自主健康管理則未禁止外出。相較之下，所有入境旅客都須遵行十四天不可外出的隔離或檢疫措施，航空機組員的３＋11明顯放寬，而指揮中心之所以對機組人員特別寬鬆，是因為民進黨立委范雲、洪申翰與機師工會等單位開會後，依工會意見「強烈建議」指揮中心放寬；當時陳時中說，如果堅持檢疫十四天，「華航會倒。」換言之，他也支持放寬。

後來國內疫情爆發，染疫的華航機師、機組員及諾富特飯店人員病毒株基因定序相同，再加上疫調足跡等種種證據，這波以變種病毒Alpha為主的疫情，確實和機師有直接的關係。然而，四、五月間指揮中心還曾極力宣傳萬華群聚事件病毒株與華航相關染疫者相同，因為如果不同，按規定當下就必須宣布進入三級警戒。

蔡政府八月十四日起開放國人以「帛琉旅遊泡泡計畫」進行「疫苗之旅」，指揮中心說，因帛琉沒有疫情，返台後不必隔離十四天，只須「５＋９」即可，引發不少國人擔憂是否將如３＋11般，形成防疫破口。

之前陳時中「霸氣」回應為３＋11負責，台灣社會是寬厚的，未多加追究；如今他大剌剌稱「３＋11只是群聚，不是破口」，一副事不關己的態度， 還妄圖告訴大家３＋11沒那麼嚴重，引來輿論大加撻伐。就算蔡政府的「認知作戰」再厲害，幾個月來疫情發生的經過，民眾怎麼可能完全不記得？

事實上，最不應該忘記３＋11的就是陳時中！所謂「前事不忘，後事之師」，最明顯的例子，就是原本不重視戴口罩的西方社會，已紛紛把戴口罩列為必須遵守的防疫措施，如美國、德國和法國，即使民眾反彈，仍貫徹戴口罩政策，這就是從錯誤中學習。

又如大陸建「方艙醫院」收治輕症患者、封城阻絕疫情擴散，都曾遭一些西方國家嗤之以鼻，直到疫情在他們的國家爆發，才理解到這些措施確實有道理，於是改弦更張仿效大陸的做法。

身為防疫指揮官的陳時中，身繫國人健康安全的重任，尤其要有面對問題、謙卑承認錯誤的勇氣，如此才能隨時因應新情勢。如果死都不認錯，小心下一波疫情再起時，八百多條人命的悲劇恐會重演，台灣經不起這樣的傲慢與輕忽！

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