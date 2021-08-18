南韓受新冠變種病毒Delta肆虐，肺炎確診數屢創新高，疫苗需求更加迫切。南韓政府對美國藥廠莫德納（Moderna）二度推遲疫苗供貨十分不滿，於八月十三日派代表團前往美國催貨。

南韓向莫德納藥廠採購四千萬劑疫苗，然而迄今僅到貨二百四十五萬五千劑，原本八月要交貨的八百五十萬劑，實際到貨量恐不到一半，讓南韓疫苗接種計畫不得不延遲，將原本兩劑疫苗的接種間隔拉長到十六周。這項變局引發許多台灣民眾關切，首先，莫德納疫苗兩劑間隔十六周，已是全世界接種最長的間距，國人不禁想問：「台灣也缺莫德納，是否會跟進？會不會影響疫苗效力？」

事實上，南韓政府對採購疫苗一直很積極，並強力爭取國際疫苗大廠到南韓代工，但莫德納還是無法準時到貨；相較之下，中央流行疫情指揮中心（指揮中心）多次宣稱「疫苗買夠了」，似乎不樂見有更多民間團體捐贈疫苗，恐會面臨比南韓更大的疫苗缺口。

南韓採購的新冠疫苗中，目前只有莫德納未準時到貨，反觀台灣買的ＡＺ及莫德納疫苗都即將打完，指揮中心宣布第六輪疫苗就要打高端，但高端疫苗審核過程頗受質疑，包括保護力和應對Delta的能力，至今只有指揮中心片面背書，對台灣未來的防疫構成極大挑戰。

平心而論，新冠肺炎首波疫情在全球肆虐時，台灣防疫做得不錯，尤其國人愛惜生命、戴口罩的配合度很高。可惜的是，指揮中心後來犯了常人的通病「驕傲」，導致國境出現破口，掀起一波社區感染，尤其至關重要的疫苗採購，更出現誤判，疫苗採購不足、到貨不夠快，也被外界質疑有護航高端疫苗之嫌。

雖然聽說企業與宗教界捐贈的Ｂ ＮＴ疫苗，九月底有機會抵達台灣，但我仍認為政府對民間捐贈疫苗，不積極的態度相當「沒道理」。畢竟疫苗是戰略物資，受贈又不花公帑，何必嫌多？

採購疫苗就像台灣購買美國武器，是防患於未然，不是非使用不可，看看美國採購超過全國總人口數倍的疫苗，雖被質疑財大氣粗，但也是基於超前部署的考量，日本和南韓不也都這樣做？

官員决定政策時，最不應有自大的僥倖心態，總認為自己最聰明、其他國家的作法沒必要，更要將民之所欲放在心中，別動輒想著政治利益。台灣一向對醫療水準感到自豪，一場疫情下來竟超過八百人染疫死亡，凸顯防疫政策必有未盡妥適之處，政府要記取教訓，當下波疫情挑戰再度來臨時，才能避免憾事發生。

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