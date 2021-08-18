金鐘視后尹馨2019年底被本刊獨家直擊，與Selina的前夫張承中（阿中）陷入熱戀，兩人卻在今年3月被爆出因「無法克服的問題」而分手。不過有爆料指出，他們因難捨舊情，願意再彼此給機會，本刊也在七夕情人節隔天上午，直擊男方開車溫馨接送女方，上演大復合。

低調復合的阿中和尹馨，在七夕情人節隔天上午一同前往台北市東區的髮廊。（圖／本刊攝影組）

八月十五日上午十一點，阿中的休旅車開出尹馨位於新北市三重區的住處，接著送女方到台北市大安區的髮廊。穿著條紋上衣和牛仔褲的她走進店內，與經紀助理及電影製片助理討論髮型，似乎是為新作品的造型做準備，阿中則驅車回到松山區自宅。

尹馨弄完新髮型後，阿中開車到附近為兩人張羅吃喝。（圖／本刊攝影組）

下午三點，阿中再度驅車前往髮廊，只見尹馨頂著一頭挑染的俏麗髮型現身，隨即坐上男方的車。在髮廊待了三個多小時，顯然兩人都需要補充點食物，戴著漁夫帽和口罩的阿中將車停在大安路後，先到一家漢堡店點餐，接著又去選購一旁的紅豆餅。

阿中貼心地為尹馨排隊買餐點，戴著漁夫帽和口罩的他，不仔細看實在很難辨認身分。（圖／本刊攝影組）

等候餐點的空檔，阿中走回車邊，坐在副駕駛座的尹馨打開車門，接過車鑰匙後將車門關上，隨後降下車窗伸出左手比劃，像是在告訴男友想加點餐點。阿中似乎為了要聽清楚女友的話，將臉靠近尹馨，對方的手指正巧點在他的臉龐，互動相當甜蜜。

阿中走向副駕駛座的尹馨，似乎是要問對方想加點什麼，反而被尹馨俏皮地戳了一下臉龐。（圖／本刊攝影組）

取餐後已接近四點，阿中將車開到尹馨住處外的車道停車後，兩人一同下車，尹馨手中的漢堡盒已經打開，看來在回程中已經迫不及待享用，而另一盒可能是阿中要帶回家的餐點。男方接著從後座拿出購物台的紙箱交給尹馨，隨後女方抱著紙箱和食物進門，結束短暫的溫馨接送情。

對於復合一事，至截稿前無法聯絡上尹馨本人，經紀人麻生汶表示：「據我的了解，他們好像結束冷戰有一些互動，但其他的事情我也無法回應了，畢竟這是藝人的私事。」

上車前，阿中還觀察了四周，十分小心翼翼。（圖／本刊攝影組）

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