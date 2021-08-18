金鐘視后尹馨日前被本刊直擊與張承中（阿中）上演復合。兩人除了外型登對之外，其實在工作上的表現也都很受人矚目；曾獲得兩屆金鐘視后的尹馨，日前接拍電影《動物感傷の清晨》的演出，即將進入劇組拍攝。片商透露，尹馨在片中飾演的神祕角色，將帶來突破性的演出。
阿中近年除了擔任「寶島夢想家籃球隊」的董事長，不久前也接替李烈，成為「影一製作公司」總經理。以律師身分活躍在籃球界與演藝圈的他，除了協助運動員與藝人的經紀、電影發行及版權、和戲院洽談帳務等，主要是輔導公司上市，事業範圍很廣。
此外，今年六月，阿中被爆出與卓毓彤（熊熊）合作開設公司「橙想娛樂經紀」，幕後合資股東是「遊戲橘子」董事長劉柏園，希望藉熊熊的主持專長發揮最大效益，打造全新的經紀娛樂平台，夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」的經紀約，都在橙想娛樂經紀旗下，他們還計劃簽下女團「伊梓帆」隊長梓梓等多位網紅。
當時阿中與熊熊還因這項合作傳出緋聞，但他表示彼此僅是「單純的商業合作」，更強調緋聞是「捕風捉影，沒這回事」，看來是希望讓已經悄悄復合的尹馨放心。
對於復合一事，至截稿前無法聯絡上尹馨本人，經紀人麻生汶表示：「據我的了解，他們好像結束冷戰有一些互動，但其他的事情我也無法回應了，畢竟這是藝人的私事。」
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