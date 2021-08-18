前年「館長」陳之漢在他的直播頻道中，用不雅字眼飆罵藝人吳宗憲，陳依公然侮辱罪判拘役58天，可易科罰金確定，他另因罵公民老師兼網紅羅文「螺紋保險套」被判拘役20天，檢方聲請定執行刑，台灣高等法院裁定執行拘役68天，可易科罰金6萬8000元確定。

另吳宗憲提民事求償部分，上個月台北地方法院認定，館長侵害吳的名譽且沒有悔意、反省，29日判他須賠償吳精神慰撫金80萬，另在「館長成吉思汗」的頻道及臉書「飆捍粉絲專頁」，連登3天道歉聲明。可上訴。

高等檢察署檢察官向高院提出聲請指出，受刑人陳之漢因妨害名譽等數罪，先後經判決確定，請求法官定其應執行之刑。

高院認定，陳之漢先後經北院與高院判處拘役刑，均經確定在案，審酌他所犯各罪之犯罪類型相同、犯罪動機、情節及行為次數等情狀後整體評價其應受矯治之程度，並兼衡責罰相當與刑罰經濟之原則，定其應執行68天，如易科罰金，以1000元折算1天確定。