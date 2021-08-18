NBA自由市場已開放多天，目前許多球員都有了新的去處，而超大牌球星也都紛紛與老東家續約，如柯瑞(Stephen Curry)、東契奇(Luka Doncic)、里歐納德(Kawhi Leonard)、保羅(Chris Paul)、吉米巴特勒(Jimmy Butler)等人，都提前與老東家簽下多年合約，勢必將生涯賭在這些球隊，如今76人球星恩比德(Joel Embiid)也有動作了。

Full story on Joel Embiid and Philadelphia 76ers finalizing 4-year $196 million supermax extension through 2026-27. Deal includes a player option on the final season and is expected to be announced today. https://t.co/fA52xaHcbT — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) August 17 2021

據知名記者謝爾本(Ramona Shelburne)透露，恩比德與76人達成4年1.96億美元頂薪提前續約協議，隨後76人官方證實了這個消息！這代表76人將正式把恩比德視為球隊未來核心，並圍繞他來打造奪冠陣容，而在續約他之後，美媒《Bleacher Report》點名班西蒙斯(Ben Simmons)被交易的機率更大了，很有可能落腳馬刺。

Is there anything to the latest rumors from Bleacher Report? #GoSpursGo https://t.co/nsul49aPZS — Air Alamo (@AirAlamo) August 17 2021

先說到恩比德合約詳細內容，合約起薪為4373萬美元，最後一年為5422萬美元的球員選項，《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)分析表示，2023-24賽季是4373萬美元、2024-25賽季是4723萬美元、2025-26賽季是5072萬美元、2026-27賽季是5422萬美元，其中2026-27為球員選項，可選擇跳出合約，成為自由球員，屆時他32歲。

恩比德也因此成為史上第8位簽下超級頂薪的球員，前7人分別是柯瑞、阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、哈登(James Harden)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)、沃爾(John Wall)、戈貝爾(Rudy Gobert)以及利拉德(Damian Lillard)。順道一提，他也是繼「戰神」艾佛森(Allen Iverson)後，隊史首位在MVP票選排前3球員。

而說到班西蒙斯，他可能成為交易籌碼，《Bleacher Report》指出他的經紀人正努力為他尋找新東家。其中馬刺是可能選項，馬刺方面有可能以穆雷(Dejounte Murray)和沃克(Lonnie Walker)當成交易籌碼，對外換取其他可用的球星，班西蒙斯本季在季後賽表現欠佳，在季末也與76人總教練瑞弗斯(Doc Rivers)失去聯繫，外界評估他將離隊。