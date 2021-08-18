阿富汗一夕變天由極端組織「塔利班」（Taliban）掌權，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）在塔利班兵臨城下之際棄國逃離，並在臉書稱離開是為了避免血流成河下的困難決定。美軍撤出阿富汗引發關注，更引發國內「今日阿富汗，明日台灣」的危機感。民進黨前主席施明德表示，為防止總統落跑，我國就職誓詞須加上「余必與國家共存亡」。但不少網友則驚呼認為施天真，因為對職業政客而言，即便承諾了這句話也能食言。

施明德16日在臉書發文指出，阿富汗變局令他頗有感觸，所謂貪腐之徒，必然是懦夫；無心殉國之君，危急之時一定首先棄國拋民，落荒而逃。例如1895年台灣民主國總統唐景崧，在日軍抵台之時逃亡了；1975年越南共和國總統阮文紹，在越共兵臨城下之際，帶著大批財富逃抵台北。

施明德強調，如今2021年阿富汗總統，在反抗軍尚未攻城就流亡了，還美其名是「避免阿富汗血流成河」，這種行為讓他不禁直言：「國君，不敢、不肯與國家共存亡的，就是懦夫！不值得國人尊敬、順服！」施因此認為，我國總統就職誓詞，必須加上：「余必與國家共存亡」。

此文一出，獲得超過1700個讚、超過210則留言與超過110次分享。網友紛紛回應：「現在的執政黨已非當年你們為理念奮鬥的那個民進黨了，你的理念對他們來說無異是『緣木求魚』」、「對職業政客來說，這種宣誓，毫無壓力，甚至想笑」、「日頭赤映映，隨人顧性命，人性也」、「昨日山盟海誓，今日說聲拍謝」、「您也太天真了吧！承諾是對君子，不是對政客」、「誓詞有用嗎？」