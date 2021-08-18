熱帶性低氣壓剛通過關島，氣象專家吳德榮表示，預測它將向西北西轉西北，在琉球附近大迴轉，發展成颱機率降低，通過台灣近海的機率也降低，但不能完全排除，氣象局則表示，周六、周日是熱帶低壓較靠近時間點，屆時可能影響北台灣地區。同時，今天到周五鋒面通過北部海面，西半部、東北部不定時有雨，午後各地強降雨發展，局部地區有較大雨勢。

「中央氣象局」路徑預報顯示(左圖)，熱帶低壓剛通過關島，預測向西北西轉西北，將在琉球附近迴轉。最新美國(GEFS)模式模擬(右圖)，結果也類似，其中有部分路徑靠近東北部海域。 (左/翻攝自氣象局、右圖翻攝自tropical tidbits)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天中央氣象局路徑潛勢預報顯示，熱帶低壓剛通過關島，預測向西北西轉西北，將在琉球附近迴轉，發展為輕颱的機率降低，通過台灣鄰近海域的機率也降低。最新美國模式模擬結果也類似，其中仍有少部分路徑靠近東北部海域，顯示其侵台的機率雖大幅降低、但還不能完全排除，仍應繼續觀察。

氣象局也指出，目前熱帶低壓結構不太好，可能走著走著就消失，預計周六、周日最接進台灣，但仍距離4、500公里，屆時若有影響，北台灣將是主要地區，因後期路徑及強度還有不確定性，持續觀察中。

而今起連3天有鋒面通過北部海面，吳德榮表示，今天至周五台灣附近水氣增多，午後持續有強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢，其他時間也有局部短暫陣雨的機率。北台灣雲量略增、高溫略降，其他各地仍以多雲時晴為主，氣溫變化不大。氣象局也表示，西半部及東北部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，是雨較多的地方。