第六輪公費疫苗只打高端，自周一起開放民眾預約，到今天午中午12時截止，不過預約施打人數卻不如預期，到昨天下午5時仍有20.6萬意願登記時選高端，但卻未預約施打。指揮中心發人言莊人祥表示，若在今日中午截止前，仍有大量名額，將開放36歲以下族群預約施打，消息一出引發大批網友大酸「當初是誰說有一百萬人意願登記的？」、「前天不是在吹說預約平台當機」。

昨（17）日一名網友於PTT八卦板中分享新聞連結，表示當初指揮中心號稱有百萬人意願登記時選高端，甚至周一開放預約時，1922網站還一度塞爆當機，怎麼今天就大轉彎，若預約人數不如預期，就要再往下開放施打，「逾20萬人去哪了？有八卦嗎？」

消息一出，隨即引發網友熱烈討論，「當初是誰說有一百萬人意願登記的？」、「當初講得好像搶破頭一樣，結果？」、「阿不是擠破頭了嗎？笑死」、「啊不是有百萬人嗎？」、「看來高端的意願登記只能當參考值耶」、「前天不是在吹說預約平台當機」、「我ok你先打啦」。

事實上，指揮中心於上周五（13）日的疫情記者會中曾表示，願接種高端者高達113萬1233人，非高端不打也有19萬9336人，周一起1922平台連3天開放預約，今（18）日中午12時截止，施打對象為65歲以上長者、64歲至20歲的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者，及36歲以上民眾。

不過開放預約至今，高端預約人數卻不比想像得多，根據指揮中心最新數據顯示，截至昨日17時，符合預約資格人數為60萬5359人，但已完成預約人數僅39萬8582人，佔符合預約資格人數65.84%，尚有20萬6777人未完成預約。莊人祥指出，若在今日中午截止前，經統計後，尚有名額的狀況下，將規劃開放35歲以下施打，讓更多年輕族群接種，並於今日下午記者會說明。

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