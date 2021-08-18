台南一名男子阿諺（化名）被女友控指控，未經同意拍下僅著上衣、內褲的睡姿。台南地院法官審理後判定，男方是為了向女方證明其在睡覺有翹腳習慣才拍攝，且也未散布影像，權衡下判定無實質違法性，諭知無罪。

檢方起訴指出，阿諺在2020年3月上午間在台南的租屋處，利用手機拍攝其女友僅穿著上衣與內褲的睡覺畫面，經阿諺將照片拿給女方觀看，全案才曝光，女方不滿隱私遭拍攝，憤而報警提告，

檢警調查時，阿諺坦承有未經同意拍下女友的照片，但並未涉犯妨害秘密罪；阿諺辯稱，女友在他拍照時醒著，而將照片傳給女友時，女友要他刪掉照片，但之後又改口說要把照片留下來，他才以為女友是同意被拍照。檢方訊後依無故以照相竊錄他人非公開活動罪嫌將其起訴。

台南地院法官勘驗LINE對話紀錄，發現男方先說，「妳（指女方）睡覺會翹腳」，女方回覆，「真的假的」，男方則傳送女方睡覺時翹腳的照片證明，女方在看完照片後回覆，「你這個大白癡，還真的拍」、「真的很難想像真的在睡覺嗎」、「還真的睡覺會翹腳，感覺睡得很爽」等。判定照片是在女方無意識時拍下的，否則女方不會質疑是否真的拍照，因此不採信男方的說詞。

法官指出，男方僅將照片傳送給女方，用於證明其睡覺會翹腳，並無持照片向他人炫耀，更無散布影像的行為，衡量雙方於當時為男女朋友關係，以及當時對話紀錄等，認定男方在無故竊錄的侵害行為非常輕微，難認有刑罰的必要，諭知無罪。