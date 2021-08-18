一名家住台中的陳姓男子，透過臉書結交年僅14歲的A少女，雙方連續發生5次性關係之後，又透過朋友介紹認識僅13歲國一少女B女，接著引誘B女，宣稱「我要裸照」、「保證不會外流」等，讓B女拍攝自身裸照給他觀賞，接著又連續連續發生兩次性關係，事後B女向老師報告，兩位少女家長氣得前往警局報案，在男方電腦內搜出猥褻照片，法官審理後，依引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪、與少女性交罪判刑5年2月徒刑。

根據判決書記載，陳男在108 年7 月15日於臉書網站上認識14歲的A少女，分別於8 月、9 月、12月及隔年1月，連續5次與A女發生性關係。

事後陳男又透過友人介紹認識一名13歲就讀國一的少女，於109 年2 月29日某時，透過臉書以通訊軟體MESSENGER 與B 女聊天時，傳送：「我要全身裸體」、「我還要裸照」、「要拍到臉喔」、「我不會外流相信我」、「沒關係」、「快啦」等文字訊息，引誘B 女自行拍攝裸露上半身照片傳給他觀賞。隔不久，兩人在男方房間內又發生兩次性關係。

兩位少女母親在得知上情後，氣得向警局報案，經檢方指揮搜索，在陳男電腦內查扣照片等證物，兩名少女也坦承曾與他發生關係。

但陳男雖坦承騎車載送B女返家，但矢口否認有與少女發生關係，還辯稱：我當時只有載B 女去臺中市區亂晃，沒有帶她去我居所，也沒有跟她發生性行為，後來B 女的哥哥就打電話給我，叫我載B 女回家。

法官審理後認為，審酌陳男明知A 女、B 女年紀尚幼，性自主能力尚未臻成熟，思慮亦欠周詳，竟為滿足一己之私慾，未克制己身性慾就與其等發生性關係，又利用網路上難以查證身分之特性，與B 女以通訊軟體聯繫後，引誘B 女自行拍攝裸露猥褻影像供其觀看，對A 女、B 女身心健全與人格發展致生不良影響，可見其法治觀念薄弱；又迄今仍未與A 女、B 女或其等母親達成和解或調解成立，因此判處5年2個月徒刑，仍可上訴。