阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）迅速攻陷首都喀布爾，恢復掌權，大批民眾為了逃避恐怖統治，爭先恐後，紛紛逃向機場。有些民眾甚至不顧安危，衝向美國撤離人員的C-17運輸機，緊緊抓住起落架，死也不肯放手。

據《每日郵報》（Daily Mail）17日報導，其中有一位阿富汗民眾在起落架上，自拍了這驚心動魄的逃命過程。但無論是他，或是出現在他錄影畫面中的人，都生死不明。在這驚險的畫面中，有人被起落架輾壓死亡。另外有地面拍攝的畫面顯示，有3人從運輸機跌落，當場粉身碎骨。

而這些不斷曝光的震撼場景，很可能成為美國和北約（NATO）從阿富汗撤軍的代表影像。在這場災難中，美國總統拜登被指控，他在世界舞台上「羞辱」了自己的國家，而西方盟友也因「背棄」協助他們，設法建立阿富汗民主的當地人而感到羞愧。

在喀布爾機場周一的混亂中，至少有5人喪生，其中有3人是墜落運輸機死亡，而另外兩名武裝阿富汗人則是被美軍射殺。不過，在美軍將機場跑道四周圍上有刺鐵絲網，並出動「阿帕契」（Apache）直升機驅趕平民後，似乎已逐漸恢復秩序。