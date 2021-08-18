王瞳和艾成交往10年，於去年7月宣布結婚，沒想到才剛慶祝一周年紙婚，就在直播控訴對婚姻的不滿，更直指和艾成宛如「跟一個機器人、木頭結婚」，婚姻疑似亮起紅燈，這段控訴也慘遭外界批評，對此，王瞳強調歷經憂鬱症復發和事業低潮時，艾成始終陪伴在她身邊，強調男方是她的救命恩人，絕對不可能離婚。

根據《鏡週刊》報導，王瞳表示演藝圈的夫妻，很少有人會把婚姻癥結點說出來，因此兩人在開直播前，就彼此溝通在婚姻中出現的問題，希望藉此分享給有一樣困擾的夫妻們，不過看在網友眼中，認為王瞳並非理性溝通，而只是在抱怨而已，因此懷疑兩人婚姻亮起紅燈，對此，王瞳再次澄清這種抱怨只是夫妻間的日常。

王瞳表示交往期間，艾成太過活在自己的世界中，完全不會關注她的心情起伏，導致這段戀情陷入低潮期，未料此時演藝事業也出現狀況，導致她憂鬱症復發，甚至一度想要輕生逃避現實，這時，艾成驚覺不對勁，立刻回到王瞳身邊，陪伴她度過低潮，因此將艾成視為「救命恩人」的她，強調絕對不可能離婚。

王瞳日前開直播時，一度哽咽表示：「我覺得我們的婚姻讓我好困惑，我不知道我們到底是為了什麼而結婚」，未料卻遭網友謾罵，對此，她親上火線解釋：「這個直播是艾成希望可以做的⋯影片要傳達的就是真實敞開好好溝通」，更強調直播主要傳達的就是溝通，而不是爭對錯，才能在彼此關係上找到平衡點，一起成長、一起改變。

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