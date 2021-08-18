台灣疫苗存量嚴重不足，民眾一直在期待國際疫苗抵台，但指揮官陳時中多次宣稱會加購疫苗，如今許多民眾能選擇的竟漸漸只剩下國產高端，立委李貴敏砲轟，陳時中只會在疫苗上畫大餅，地方政府、民眾望穿秋水卻等不到疫苗。

李貴敏昨(17)晚在臉書表示，為因應國際間追加施打第三劑疫苗趨勢，陳時中說，不排除再加購其他疫苗，並會盡快擴大AZ、mRNA疫苗混打對象。但她想問，這已經是陳時中第幾次信口開河了？不管莫德納、輝瑞，數百萬國內民眾痴痴的等，地方政府望穿秋水，根本就是等不到疫苗。

李貴敏指出，政府自購疫苗抵台的比例少之又少，從根本上凸顯了蘇內閣政治信用破產，壓根無力也無能處理外購疫苗問題。「至少還有幾百萬人需要打第一劑疫苗，但國際認證的疫苗沒有就是沒有，下一批在哪沒人知道」，李貴敏批陳時中只會畫餅充飢、欺騙百姓，到底是甚麼樣亂七八糟的政府，才能搞出這種疫苗政策？