周揚青和羅志祥(小豬)分手後，時隔1年半爆出新戀情，並大方和富二代男友羅昊上陸綜《女兒們的戀愛4》高調認愛，未料羅昊二度被拍到帶妹出遊，讓網友質疑「節目中放閃都假的嗎？」不過現周刊踢爆兩人在錄影期間就已分手。

周揚青今年6月被拍到和小6歲的食品業富二代羅昊甜蜜約會，未料還沒認愛，男方就被拍到載女赴酒店開房間，戀情撲朔迷離，不過之後兩人上陸綜《女兒們的戀愛4》，高調認了6月9日開始交往，周揚青更稱羅昊「跟我興趣、愛好、三觀非常相符」，坦言本來上節目是要相親，未料發生意外，才改為和羅昊一起錄影。

據《鏡週刊》報導，周揚青錄製一集酬勞約人民幣100萬元（約台幣430萬元），而羅昊則也有人民幣60萬元（約台幣258萬元），兩人整季加起來，可以入袋近台幣9000萬元。

不過節目開播前幾天，就有網友爆料周揚青在節目已和羅昊分手，還和新的男嘉賓開始約會，爆料者更稱周揚青與羅昊「交往十天就來參加這節目了」，不過因為錄製和播出時間有落差，因此羅昊爆出和女人開房間時，兩人還在錄製節目，該不該配合節目演戲，也相當尷尬。

而雖然9千萬酬勞相當可觀，但身為「好利來」執行總裁的羅昊和「紅三代」的周揚青，家中財產都是百億起跳，對他們來說只是個零頭，加上周揚青在感情上十分果決，因此她怒斬短命戀一事似乎是相當篤定了。