金管會允許符合4項條件的公開發行公司，在16～31日可採實體股東會輔以視訊方式召開，建立「視訊輔助股東會平台」的集保結算所表示，17日首日共有3家公司採用召開，視訊連線狀況及視訊線上提問等運作均相當成功，本周尚有3家公司將接續採用召開。

國內疫情於5月急遽升溫，三級警戒使公發公司召開實體股東會增添難度及不確定性。金管會對此指示集保研議建置視訊股東會系統可能性，並公告符合一定條件的公發公司可採實體配合視訊輔助方式召開股東常會，視訊輔助部分應採用集保提供平台。

集保總經理朱漢強表示，集保在短短2個多月推出「視訊輔助股東會平台」，相關服務採一條龍方式設計，以減少股東會各流程間斷點，從股東的註冊、登記、報到、觀看直播、線上提問、投票及計票皆環環相扣，與國際的主流做法相同。

而17日為視訊輔助股東會登場首日，共有大慶證(6021)、三竹(8284)及亞東證券(000218)申請採用。集保表示，3家公司會議過程視訊連線狀況均相當良好，登記以視訊方式參與股東會的股東所做的線上提問，主席亦於會議中予以答覆，首日運作相當成功。

集保表示，18～20日將有嘉泥(1103)、友達(2409)、三商壽(2867)接續召開視訊輔助股東會。而聚陽(1477)、大綜(3147)、資拓宏宇(6614)、茂林-KY(4935)、中裕(4147)、新光證券(000856)、精誠(6214)、臺鹽(1737)、大展證(6020)、欣欣(2901)、百徽(6259)等公司，亦將採用召開。

集保表示，下周起至月底採用召開的11家公司仍可受理股東登記以視訊方式參與，股東可把握最後參與機會。若有視訊輔助股東會平台的相關問題，可電洽集保結算所股務部(02)2719-5805轉分機188、109、222、427、341詢問。