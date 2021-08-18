金管會為協助擴大國際證券業務分公司（OSU）業務規模、提供客戶多元化選擇，宣布即日起將OSU可辦理外幣帳戶保管業務的淨值門檻，自100億元以上調降為40億元以上，預估將有10家券商可受惠，有助透過提供一站式服務來留住客戶。

金管會2014年2月開放證券商設置OSU辦理國際證券業務，依業務複雜度採分級管理。其中，淨值逾40億元、低於100億元的OSU，僅能辦理經紀、自營、承銷及匯率以外的外幣衍生性商品業務，無法辦理帳戶保管、財管及匯率類業務。

證期局副局長郭佳君表示，據金管會統計，2014年2月開放券商辦理OSU業務時的保管餘額約136萬美元，截至今年6月底已大幅成長至5369萬美元，其中去年全年便新增達2570萬美元，顯示帳戶保管業務客戶需求日益增加。

郭佳君指出，目前共有19家開辦OSU業務，其中已開辦帳戶保管業務的有9家。考量近年外幣帳戶保管金額逐年成長，為利於券商完善OSU服務功能、增加客戶交易便利性及降低交割風險，金管會決議進一步放寬OSU可辦理外幣帳戶保管業務的淨值門檻。

金管會此次將淨值門檻自100億元以上調降至40億元以上，共有10家券商可受惠，即日起可向證交所申請新增帳戶保管業務，經證交所審查後轉報金管會核准，預期將有助增加OSU客戶資金撥轉彈性及交易便利性，提升券商國際競爭力。

不過，郭佳君也提醒，OSU辦理帳戶保管業務應建立3項相關控管機制，包括開設外匯存款專戶存放客戶款項、不得提領現金，資金移轉除依客戶委託為其辦理OSU業務應支付款項外不得動用，以及客戶專戶資金與其自有財產應分別獨立，以維護投資人權益。