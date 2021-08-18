今年以來類股輪動加快，中租企業旗下中租投顧副總經理蘇皓毅提醒，布局在成長股與價值股皆不可偏廢。其中，美股雖持續創高，但就情緒指標觀察投資人仍較審慎，因此建議美股逢拉回進行加碼、或以定期定額投資為宜。

全球經濟復甦的列車持續啟動，觀察採購經理人指數，歐美開發市場製造業與服務業活動雖自高檔回落但仍維持高位，景氣呈現持續擴張態勢。蘇皓毅指出，第二季企業財報表現亮眼，可望創下2009年第四季以來最大增幅，但美股欲持續成長需關注企業獲利可持續性。

就通膨水準方面，蘇皓毅認為多是暫時性因素造成，如解封後二手車的價格明顯攀高等，但水泥及木材等相關價格已呈現回落，後續不需過於擔憂，但可觀察工資收入上揚對通膨水準的中長期影響。

同時，歐美國家疫苗覆蓋率持續提高，蘇皓毅表示，市場不時反應對Delta變種病毒再次造成傳播風險擔憂，部分歐洲國家亦重啟防疫封鎖，所幸重症及死亡情況並未顯著惡化，認為死亡率將成為比染疫人數更有用的判斷指標。

而歐股受惠企業財報利多，以及歐洲央行更新前瞻指引朝向更寬鬆的貨幣政策，將有助支撐走勢。日本則受惠於全球經濟活動解封帶動出口與景氣循環類股，甫結束的東京奧運及疫苗接種率提高則有望帶動內需回溫，惟需留意病毒擴散風險。

中租投顧表示，若不知如何挑選投資標的，可參考中租基金平台推出的「仲夏夜之夢，打造您的理財夢」19周年慶限時申購優惠活動，即日起至8月底集結共19個基金品牌，申購享單筆申購零手續費、或新設定的定期定額終身零手續費優惠。