英國藥物及保健產品管理局（MHRA） 周二（17日）表示，他們已批准美國藥廠莫德納（Moderna）的新冠肺炎疫苗可施打於12歲～17歲的人身上。

這是繼輝瑞（Pfizer）之後，英國批准可施打於12歲～17歲年輕人身上的第二款疫苗。MHRA指出，莫德納新冠疫苗對於這個年齡層的人安全且有效。

英國成人疫苗接種計畫相當成功，但官方對於兒童與青少年施打疫苗採取謹慎態度。英國政府官員本周宣布，所有16～17歲的人在8月23日前都可以預約接種首劑疫苗。