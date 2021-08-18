英國藥管局批准 12～17歲可施打莫德納疫苗 08:592021/08/18 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國藥物及保健產品管理局（MHRA） 周二（17日）表示，他們已批准美國藥廠莫德納（Moderna）的新冠肺炎疫苗可施打於12歲～17歲的人身上。 這是繼輝瑞（Pfizer）之後，英國批准可施打於12歲～17歲年輕人身上的第二款疫苗。MHRA指出，莫德納新冠疫苗對於這個年齡層的人安全且有效。 英國成人疫苗接種計畫相當成功，但官方對於兒童與青少年施打疫苗採取謹慎態度。英國政府官員本周宣布，所有16～17歲的人在8月23日前都可以預約接種首劑疫苗。 東大校犬戴領巾 驅敵坐鎮好拉風 境外移入14例 基層醫護混打快了 #施打 #英國 #MHRA #莫德納 #歲的人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 19家券商 可辦外幣帳戶保管 04:102021/08/18 金融．稅務 聯亞擬申訴 陳時中：可提計畫 04:102021/08/18 財經要聞 北市增2例 未滿10歲孩童確診 04:102021/08/18 地方新聞 台中9月1日實體開學 彰化隔板有著落 04:102021/08/18 地方新聞 苗栗縣議會 對國產疫苗投不信任票 04:102021/08/18 焦點要聞 探索謝春德的時間之血 04:102021/08/18 藝文副刊 點名美國是最大禍源 解放軍在台周邊大軍演 04:102021/08/18 財經要聞 美國最快9月中 開打新冠加強劑 04:102021/08/18 全球財經 湖人老爺車跑第一 媒體打問號 04:102021/08/18 運動天地 宣稱大赦官員 塔利班傳私下搞清算 04:102021/08/18 國際大事 阿中對高端澆冷水 難取得國內藥證 04:102021/08/18 焦點要聞 財經熱門新聞 當沖降稅延長救不了？台股狂殺9天兇手 跟去年砍到8523點一樣 - 財經 迎iPhone月 11檔蘋果鏈泛紅光 - 財經要聞 - 工商時報 外資圈罕見 里昂喊買光學雙雄 - 財經要聞 - 工商時報 點名美國是最大禍源 解放軍在台周邊大軍演 - 財經要聞 - 工商時報 散裝船日租破4萬美元 下半年新高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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