日本昨天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診1萬9955例，全國有18地創新高；重症患者達1646例，連5天創新高紀錄。

日本放送協會（NHK）統計，昨天新增確診1萬9955 例、死亡47例；加上鑽石公主號等病例，累計確診118萬3398例、死亡1萬5499例。

日本全國昨天並有18地新增病例數創當地新高，包括大阪府昨天新增1856例、愛知縣967例、兵庫縣853例等。

另外，東京都新增4377例，比上週二多1765例，創週二新高紀錄。

厚生勞動省統計，必須使用人工呼吸器或在加護病房接受治療的重症患者，昨天全境共1646人，較16日增加43人，連續5天創新高。

日本政府為因應近期居高不下的疫情，昨天決定本月20日起擴大實施緊急事態宣言，原本對象地區為東京都、大阪府等6地，20起追加納入京都府、靜岡縣等7地，總計達到13都府縣，並延長實施到9月12日。

防疫層級僅次於「緊急事態宣言」的「防止蔓延等重點措施」，20日起也將追加宮城縣、山梨縣、富山縣等10縣，合計共16道縣，同樣實施至9月12日。