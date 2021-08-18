小編今天（18日）精選5件不可不知的國內外財經大事。財政部強調，當沖降稅上路以來，已達成活絡股市量能目的，且台股當沖占比達五成，和美日等國股市差不多，惟美日等國股市規模遠大於台灣，主張當沖降稅最好不延長，若要延長，期間「越短越好」。官員說，租稅優惠通常為二年或三年，財政部考慮當沖降稅既已達活絡台股量能目的，因此提出延長二年方案。

【1】當沖降稅擬再延三年

行政院政委、國發會主委龔明鑫17日邀金管會主委黃天牧、財長蘇建榮協商當沖降稅優惠延長案，據了解，會中金管會主張延長五年，財政部提出延長二年方案，最後經三方討論結果形成共識，決定採取折衷方案延長三年，並維持當沖交易稅率減半為千分之1.5的結論。但全案仍需報請蘇揆拍板定案後，啟動《證券交易稅條例》修法，送立法院新會期三讀通過。

【2】美7月零售銷售 跌幅超預期

美國7月零售銷售較前一個月下滑1.1％，跌幅超乎預期，主因是全球半導體缺貨衝擊各類商品銷售，但消費者對餐飲、旅遊等服務需求仍有望支撐整體消費支出，推動第三季經濟成長。

【3】 迎iPhone月 11檔蘋果鏈泛紅光

台股「疲態百出」，紅蘋果來助陣！蘋果即將於9月發表新一代iPhone，激勵蘋果股價17日收盤價攻上每股151.12美元，締造歷史新猷，市值更達2.5兆美元，穩居全球企業市值一哥。帶動台股供應鏈「一吐悶氣」，科嘉-KY強拉漲停，順達、仁寶、良維、台光電等逆勢收紅。

【4】陽明小心了 台驊董座曝處置時間點

台驊投控17日舉行股東會，股東聚焦貨櫃航運後市運價與股價。台驊董事長顏益財表示，看航運景氣很簡單就是「供需關係」四個字。儘管長期看好航運股，但顏益財說，基於財務性考量，台驊持有的運輸股還是會在適當時機處分調節。其中，台驊參與陽明私募股票有閉鎖期，明年公開發行後才能處置。

【5】散裝船日租破4萬美元 下半年新高

美國、印度等多國接連宣布兆美元投資基礎建設大利多，激勵散裝船運市場旺季更旺，BDI運價連六漲，續創11年來新高！最新波羅的海乾散貨BDI指數17日續漲51點、來到3657點，所有船型日租金全面上漲，主要由運載鐵礦石等原物料的海岬型船領漲，日租金漲幅擴大為812美元、達41049美元，創今年來次高紀錄（僅次於5月高點），連兩天站穩4萬美元大關。