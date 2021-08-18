民眾黨發言人楊寶楨。(取自楊寶楨臉書)

外界質疑五倍券聲浪不斷，行政院院長蘇貞昌16日邀民進黨立委協商，拍板「振興券直接領」。對此，民眾黨發言人楊寶楨昨(17日)在臉書痛批，民進黨現在真的是完全不想演了，連到立法院「走個過場」都不願意，她也直言，台灣正在經歷獨裁式民主。

楊寶楨在臉書指出，台灣正在經歷獨裁式民主，能不令人擔憂嗎？民進黨現在真的是完全不想演了，連到立法院「走個過場」都不願意；她質疑，五倍券政策直接私下跟自家立委討論決定即可嗎？更用Hashtag寫下全面執政全面狂傲、直接把民意當塑膠。

另外，關於全民免用一千元領振興券一事，楊寶楨昨在政論節目《新聞大白話》中提到，說老實話，難道一直到最後一刻才知道可做這一件事嗎？在野黨不斷說發現金最直接，最快幫助到民眾，但政府還是不願意，然後16日只找自家立委協商這項政策，這是非常誇張事情，直接把在野黨立委當塑膠。

楊寶楨說，照理講應該先把預算書給立委審過，知道相關細節，「但現在好像政府說什麼就是什麼」；她進一步說，如果以後像這種重大決定，完全不需要經過在野黨討論程序，然後到時候直接跟你說最後決定，這真的讓人家無法認同。