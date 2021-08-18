日本桌球天后福原愛離婚後，除了接受富士電視台邀請擔任東奧講評，也3度接受了大陸媒體專訪分享心聲。今(18日)日媒報導，福原愛這回上電視雖享破格待遇，一天酬勞100萬日幣（約25萬台幣），比一般評審高出10倍，但消息傳回大陸，許多人認為她若在大陸工作酬勞至少會翻30倍，年收入達10億日幣（約2.55億台幣）不無可能，更有人推測她可能依循蒼井空模式到大陸重啟活動。

福原愛先前擔任富士電視台東奧桌球項目的講評，知情人透露福原愛這次現身薪水比一般球評高上十倍，普通球評行情是10到15萬日幣，但福原愛這回工作時間長，常從早上待到下午，因此電視台開價1天100萬日幣（約25萬台幣）。而今據《女性自身》報導，住在香港的記者初田宗久則認為，福原愛若是在大陸工作，演出費是無法比擬的金額，「大陸人看來100萬日幣很便宜，福原愛要是在大陸做一樣工作，應該要3550萬日幣（約904萬台幣）吧！」

福原愛與江宏傑甜蜜同框畫面成為追憶。（圖／達志影像）

報導指出，熟人透露，福原愛婚變後幾乎都沒出門避風頭，現身當講評後還是有些格格不入的感覺，外界好奇福原愛為何不在乎近日台灣網友的批評？熟知大陸狀況的記者安田峰俊說，福原愛從小就去大陸練習，因此養成了讓粉絲感到親切的東北腔，更被球迷暱稱為「小愛」，微博上粉絲超過550萬人，且婚變事件爆發後，大陸粉絲多半都是留言鼓勵她，可見她在大陸人氣依舊很旺。

挾著這股高人氣，日媒認為福原愛未來若在大陸接工作或代言，年收入絕對可能達10億日幣，報導中更提出在大陸很受歡迎的蒼井空為例，目前她在日本與大陸兩邊往來活動著，也在大陸置產買房，認為福原愛也能依循這樣的工作模式在兩地之間撈金。