洗腎患者如採用居家腹膜透析，每天需進行四至五次的換液程序，更換管路過程稍不慎即可能有細菌病毒混入。而透過輔助套件操作接管，即可以連接器組件將管路互相扣合，確保移動表面之間與無菌接頭物理隔離，有效避免污染。

●台灣八成以上腹膜炎 導因於腹膜透析感染

台灣是「洗腎大國」之一，腹膜透析（PD）是在腹腔注入透析溶液，利用體內的腹膜過濾，清除血液中新陳代謝的廢物及多餘水分，俗稱「洗肚」。

這是常規腎臟血液透析的替代方法，可由患者自行在家中進行每日四到五次透析液的交換，由於換液時會有細菌病毒混入透析液的可能，所以會有感染腹膜炎的風險，因此使用時人員必須遵守嚴格的衛生規定以避免感染，但對於視力衰退患者或手顫抖等身體侷限性患者來說，卻是一項挑戰，導致台灣八成以上的腹膜炎病患皆是在更換管路中產生感染。

●防呆裝置，可閉眼使用、不擔心掉落

研發團隊以避免患者在家中自行換液過程中的感染為目的，開發PD * HelpingHand™專利式腹膜透析輔助握持器，有助於減少透析溶液交換袋連接和斷開時污染的可能性。

此外，考慮使用者可能為視力衰退或手顫抖的病患，產品以「閉眼使用」、「不擔心掉落」為設計理念，特別加入了防呆裝置，讓病患就算裝錯邊也會導引至正確位置才能繼續操作，並確保移動表面之間的接觸與無菌接頭物理隔離，避免灰塵或其他污染物。