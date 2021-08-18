行政院院長蘇貞昌16日邀民進黨立委在政院協商，國民黨黨主席江啟臣則率30多位黨內立委赴行政院抗議振興券搞黑箱。國民黨立委李德維表示，蘇本堅持五倍券，是被英系、正國會聯手逼宮才就範，但他酸這兩大派系也不必裝得一副苦民所苦，因為主要是2022年選舉近了，裡面有很多人想選縣市議員或縣市長，所以只好跟蘇叫板來騙選票。

李德維16 日在臉書發文表示，抗議當日國民黨立委遭層層阻攔，而行政院內正進行「行政立法研討會」，蘇貞昌正與民進黨立法院黨團溝通紓困與振興方案。最可惡的是，這項預計花費1100億元預算的重大政策，在民進黨政府的眼中，只要自己黨內「圓仔湯」搓好就好，不需要與在野黨溝通。

國民黨立委16日赴行政院抗議振興券搞黑箱。（圖／取自李德維臉書）

李德維指出，蘇貞昌原堅持發放五倍券，若非被英系與正國會聯手逼宮，蘇根本聽不進外界任何意見，就像表決萊豬、表決追加振興預算時，封殺所有在野黨提案一樣，所以民進黨立委現在也不必裝得一副苦民所苦的樣子。

針對民進黨立委的逼宮，李德維直言，那些人「換了一張嘴臉」，只是因為選舉近了。2022年想選縣市議員、縣市長的人差不多要準備初選了，因此不得不彎下腰來跟蘇貞昌叫板。