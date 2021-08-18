新北市一名女子去年在早餐店前隨機招攬試喝飲料，李男竟利用早餐店只有她一人，持美工刀將她押入店內，扯掉她的衣服讓她上半身僅剩胸罩，台灣高等法院維持新北地方法院認定，依攜帶凶器強制猥褻罪將李男判刑3年6月。可上訴。

李男去年11月18日上午10點30分攜帶美工刀行經新北市三重區一處早餐店前，經被害人隨機招攬試喝飲品，他進入該早餐店內消費，1個小時後，她向李男表示早餐店準備打烊，李男走出店外，並在店外徘徊觀望。

李男見有機可趁，再度進入該早餐店並將玻璃大門關上，從她的背後以手勒住她脖子且摀住口鼻，並以其身體貼住她背後，她激烈掙扎並朝玻璃大門方向逃逸，但李男轉身擋在玻璃大門前阻止她離去。

李男用雙手壓制她上半身，過程中並使她撞擊牆壁，且拉扯她上衣，致她上半身僅剩胸罩，早餐店鄰居及路人聽聞她呼喊救命聲而驚覺異狀，前來喝斥、制止李男並報警，她才逃離該早餐店。

一審及二審考量李男利用被害人單獨早餐店內之機會強制猥褻，被害人出現頻繁夢魘合併夜間驚醒，腦中易重覆出現當日之危險情境畫面等急性壓力反應之症狀，考量李男迄未賠償被害人所受損害，判刑3年6月，可上訴。