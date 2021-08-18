威力彩頭獎上看21.5億元，不少民眾摩拳擦掌選號碼，一名網友好奇發文，如果真的中頭獎，該怎麼做才能順利取得獎金？根據台彩網站公告，中獎金額超過500萬的人，必須先撥打高額兌獎專線預約兌獎，從預約至彩券通過驗證程序，最後發放獎金，整個過程大約要一周的時間。

一名網友昨天在PTT上發文表示，威力彩頭獎上看21.5億元，大家都有機會可以中獎，如果真的不小心中了頭獎，手中拿著價值超過20億的彩券，除了先拿去護貝起來，接下來要怎麼做才能平安順利拿到獎金？他有聽說中大獎的時候要打電話，但說實話，他根本不知道要打去哪、甚至是打給誰？

貼文引起網友熱烈討論，「先寫離職單」、「看到有些得主中獎後，等了一個月才去領根本不合邏輯，是我的話，隔天就立刻去領了」、「講真的我會先心悸」。

也有許多網友提醒，中獎獎券最好不要去護貝，因為護貝恐會讓紙黑掉、上面的字就此消失不見，不太確定這樣還能不能兌獎，如果真的中了大獎，恐讓人痛心至極，所以還是不要貿然護貝比較好。

另根據台彩網站公告，民眾如果中了超過新台幣500萬元以上的獎項，為了保障中獎人的隱私，因此必須先透過高額兌獎專線（0800-024-500）進行預約兌獎，專線的服務時間為週一至週五的上午9時至下午5時。

接下來中獎人只要在預約的時間，帶著中獎彩券、身分證與銀行帳戶資料至台彩貴賓室，就會有專人來為你服務，彩券通過驗證程序確認後，就可以順利獲得獎金，但整個過程大概會需要等待7天的時間。