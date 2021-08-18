微星(2377)7月營收月減7%，其中主機板出貨月減10-15%，顯卡出貨月減5-10%，主因零組件短缺。公司預估八月主機板和顯卡將月增10-15%，但預估3Q主機板出貨恐季減10%、顯卡出貨季減0-5%。對於3Q展望趨保守的觀點，也造成法人下修評等和目標價。不過微星近期積極推出新品，展示產品力並期望帶動營收。

法人下修微星2021年顯卡出貨量預估至800萬片（年增5%），主機板出貨量預估下修至1110萬片（年減7%）。預估2022年電競筆電營收將擴大，但顯卡ASP和毛利率將下滑，估2022年EPS在15.5元左右。

微星本周推出全新X570S系列主機板，全面升級供電部份的設計，以支援AMD全新一代Ryzen 5000處理器。MEG X570S主機板全面採用直出16+2相供電，搭配90A SPS 智能功率模組。而MPG X570S系列主機板則採用12+2 Duet Rail供電系統，所搭配的是75A SPS智能功率模組。MAG X570S TORPEDO MAX和MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI同步使用60A SPS智能功率模組的12+2鏡像電源管理系統，讓玩家在重度負載下也擁有絕佳穩定性。

此外，微星也推出MSI全新世代機殼，開始全面性的導入USB 3.2 Gen 2 Type-C連接介面，讓外接裝置的傳輸性能，獲得最完整的發揮。目前主流的USB 3.2 Gen 2傳輸速度為10Gbps，而為了因應未來高速傳輸裝備的需求，全新世代的USB 3.2 Gen 2x2傳輸速度可高達20Gbps。目前多數的MSI電競機殼IO介面正是搭載USB 3.2 Gen 2x2的Type-C連接埠，可直通主機板進行協同合作，讓性能無縫串接，完整呈現。微星認為USB 3.2 Gen 2x2將會成為下一世代的主流規格。