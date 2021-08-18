上櫃公司上半年財報出爐，根據統計，國內上櫃公司110年上半年度營收約1兆2042億元、稅前盈餘為1394億元，分別較去年同期成長20.2%及50.54%，EPS超過10元公司有11家，5元以上未達10元公司計49家，2元以上未達5元公司計131家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

上櫃公司應於8月16日完成公告申報110年第2季財務報告家數為747家(不含申報期限為110年8月31日之第一上櫃、金控、銀行、證券、期貨及保險公司)，根據統計，國內上櫃公司110年上半年度營收約1兆2042億元，較去年同期增加2024億元，增加幅度為20.2%；同時110年上半年度稅前淨利1394億元，較去年同期增加468億元，增幅50.54%。

在每股盈餘方面，根據統計EPS超過10元公司計有11家，5元以上未達10元的公司計49家，2元以上未達5元之公司計131家，整體獲利上櫃公司共計566家，逾國內上櫃家數之75%，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

櫃買中心指出，國內上櫃公司110年上半年度除塑膠工業外，其他各產業之稅前淨利皆較109年同期增加，獲利成長金額前三大之產業分別為半導體業、電子零組件業及鋼鐵工業。

在股利配發方面，經統計截至8月16日止，上櫃公司擬配發109年度現金股利之家數計533家，占全體上櫃公司家數近7成，其中每股配發現金股利10元以上者計25家，5元以上未達10元的公司計50家，2元以上未達5元計173家，現金股利配發2元以上者總計為248家；現金殖利率大於2%公司計有406家，約占全體上櫃公司之51%，顯示上櫃公司經營團隊樂於與股東分享經營成果。