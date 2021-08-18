興櫃公司110年上半年財報公布，根據櫃買中心統計，269家興櫃公司整體營收約2241億元及獲利約212億元，其中半導體業較去年同期成長36%、獲利成長達128%，於各類股族群中表現亮眼。

興櫃公司應申報110年第2季財務報告家數為269家(不含3家銀行、證券及保險公司)，均已完成公告申報作業；根據統計，上述269家興櫃公司110年上半年度整體營收總計約2241億元，較109年上半年度成長548億元，成長幅度約32%，110年上半年度整體獲利總計約212億元，較109年上半年度成長147億元，成長幅度約228%，其中半導體業較去年同期之營收增加145億元、成長36%、獲利增加64億元、成長達128%，於各類股族群中表現亮眼。

在每股盈餘(EPS)方面，110年上半年度賺超過一個股本(EPS超過10元)公司計有3家；EPS為5元以上未達10元的公司計有8家；2元以上未達5元的公司計有49家，合計60家公司EPS達2元以上，占全部興櫃公司22%，此外，興櫃公司110年上半年度獲利公司家數計172家，占整體興櫃公司64%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。

截至110年7月止，整體興櫃公司自結營收總計約3,226億元，較去年同期成長667億元，成長幅度約26%，主要成長產業為半導體業、鋼鐵工業及其他電子業。