美股周二收黑，台股今(18日)開盤以16630.99點開出後，指數馬上狂殺逾200點，16500點關卡失守，目前低點來到16430點，電子、傳產、金融各類股全面下跌，台積電低點見567元，下跌13元，跌逾2%。

美國最新公布的7月零售銷售數據遠低於預期，加以Delta變種病毒讓疫情升溫，美股周二(17日)4大指數全收黑，道瓊指數終止連5個交易日創新高的漲勢，下跌282.12點，跌幅0.79%，收在35343.28點；那斯達克指數下跌137.58點，跌幅0.93%，收在14656.18點；標普500指數下跌31.63點，跌幅0.71%，收在4448.08點；費城半導體指數下跌65.82 點，跌幅有1.98%，收在3256.82點；台積電ADR大跌逾3%，聯電ADR也下跌2.81%。

台股17日群龍無首，開低震盪走低，終場收在16661.36點，下跌197.41點，已連續9個交易日下跌，指數來到2個多月來的新低，成交值僅2955億元，是近5個月來的新低量；統計三大法人，外資及陸資賣超88.01億元，自營商也賣超58.16億元，投信則買超11.92億元，合計賣超134.25億元。

法人表示，17日台股成交量不到3000億元，市場缺乏買盤動能，加以季線、半年線都已跌破，需要多花一點時間整理，而美國聯準會在26日將舉行的全球央行年會上，可望釋出縮減量化寬鬆政策時程，市場也保持觀望。