【愛傳媒葉毓蘭專欄】根據指揮中心統計，截至目前為止已有619例疑接種新冠疫苗後，發生死亡之不良事件，其中有517例為接種AZ，有102例為接種莫德納。

其中有一位是8月14日注射莫德納，自以為沒有任何副作用，8月15日上午照常出門工作的中鋼領班李O明，15日工作沒多久，不舒服就進辦公室休息，被同事發現送醫不治猝死，享年五十七歲。

這位打完疫苗後猝逝的李先生剛好是沈智慧前輩的表弟。家屬們向沈委員求助，因為中鋼公司不肯認定李耀明先生是因公死亡，於是16日下午我們找了經濟部、勞動部以及中鋼公司的代表在立法院召開了記者會，釐清疑問、表達立場以及訴求。

中鋼是當年十大建設的模範國營事業，雖然民營化後至今仍有20%的官股，也是台灣數一數二的大企業，旗下員工約有一萬名，如此龐大的公司，對於像李先生這樣的資深員工，卻連他最後的尊嚴都剝奪掉；如果連在辦公場所內猝死都不算因公死亡或認定為職災，那我真不曉得什麼才是因公死亡？

自疫苗開放施打以來，我們不知道已經聽到了多少類似的不幸消息，但指揮中心一直沒有給出人民一個合理的解釋或配套方案，只能看到悲劇一再地發生，尤其目前開放施打的族群都以中年以上的年長者居多，很多案例都被以「有病史」為由帶過，甚或是「非公眾人物不討論」來避重就輕，可疫苗施打至今，已經造成了619個以上的家庭破碎，李爸爸、周媽媽（九把刀的岳母）等人也不過就是遵照著政府的規定，上網登記、排到了就去施打，但就與親人生離死別了。

疫情當頭，注射疫苗的確是國人最為迫切的需求，但我也提過非常多次了，政府應該正視疫苗施打的潛在危險，已經有AZ死亡五百例、莫德納死亡的一百例都絕對不是個案，這些案例到底有什麼共同點，他們都有著什麼樣的病史、特徵？

指揮中心應該儘速調查清楚並公諸於眾，並對這些不幸的家庭給予從寬認定的補助，這些都是老調常談，但卻是國人急需的援助。

此外，我希望在勞檢報告出來之後，中鋼公司能還給李先生與家人一個公道，李爸爸在中鋼公司辛勤工作了三十三年，再過幾年就可以退休，今天看到李公子傷心的模樣，不禁讓我想起這幾年來我也看到許多即將退休的警消同仁倒下後，家屬的無奈與哀戚。

父親節剛剛過去，各位爸爸都一肩扛起了一家之主的重擔、在外打拼，可我們的政府、公司，能成為爸爸們的靠山嗎？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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