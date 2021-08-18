日本網紅娜娜茶因擁有G罩杯的好身材，在社群網站TikTok擁有百萬粉絲，日前娜娜茶分享她戴口罩挑選甜品的影片，短短8秒創下680萬點閱次數，也讓人好奇她口罩下的真面目，有網友翻出娜娜茶在IG的照片，天使面貌令人驚艷。

娜娜茶在TikTok擁有百萬粉絲，影片中她穿著一件藍色連身針織裙，過於貼身的針織材質讓好身材一覽無遺，她踩著小碎步來到賣著甜點的冰櫃前，興奮得指著透明冰櫃中的可麗餅跳躍著，一雙會笑的眼睛擠出臥蠶，可以想像口罩下的表情也是非常甜美。

這支挑選甜品的影片，僅短短8秒，竟然在一天內吸引超過550萬人瀏覽，截至今(18日)上午更創下高達680萬的點閱次數。影片一出各國網友紛紛在底下留言好可愛，「你這樣一直抖一直抖，我根本聽不到你在說什麼」、「彈力相當驚人」、「斜背帶是本世紀發明最有價值的物品」、「越故意我越喜歡」。

娜娜茶（なな茶）本名千葉奈々希，今年24歲，是日本私立慶應義塾大學的學生，有網友翻出娜娜茶的IG，有許多啦啦隊服、比基尼以及COSPLAY的照片，可以看到口罩下有張精緻的臉蛋。