【愛傳媒黃珊珊專欄】疫情警戒降級，但防疫的細節還是不能疏忽，8月16日新北市公布的6人群聚的親友旅行團，還是出現隱憂。家戶感染仍然是目前疫情最主要原因之一，這也是我們一再叮嚀大家，節日與家人親友開心相聚的同時，還是要注意彼此防疫措施，不要同桌吃飯、吃飯不聊天。

雙北屬於共同生活圈，本來就有許多市民因工作、生活需要，會在兩市之間往返，此次親友旅行團的群聚事件，其中就有五人在台北工作，為了怕造成更大的職場感染，我們在接獲新北市通知後，第一時間就啟動疫調、匡列接觸者，也把確診者經過的高風險場域完整清消一次，後續將視疫調狀況，必要時會擴大匡列對象，把感染的可能性降到最低。

面對狡猾的病毒，我們必須料敵從寬、禦敵從嚴，擴大匡列和篩檢，防疫的工作很繁瑣，針對這項專案，17日下午我也和健康中心的夥伴針對這幾位接觸者及職場地圖一一檢視，不能放掉任何一個可能的機會或破口。

因為疫情，我能理解許多人已經許久沒有見到家人、朋友，但是，在歡樂相聚的同時，千萬、千萬、千萬不能掉以輕心。

這個週末就是中元普渡了，雖然今年沒有開放辦理平安餐會，但基本的防疫措施還是不能少，凡事都要小心，保持安全的社交距離，緊接著還有中秋節四天連假，我還是要提醒大家，心意誠意最重要，防疫措施還是要！

作者為台北市副市長

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