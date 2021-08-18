阿富汗一夕變天由「塔利班」掌權，內部情勢引發國際關注。前立委孫大千認為，阿富汗事件給台灣的4個啟示，而如何避免戰爭，是政治人物該有的責任與擔當。

孫大千整理出阿富汗事件給台灣的4個啟示，今（18）日在臉書發文指出，首先是「靠別人不如靠自己」，自己的國家自己救、自己的國家自己護，不必假手他人，絕對不可以把台灣的命運交到其他國家的手上。

第二，「再怎麼堅實的盟友心中都會有自己的算盤」，他說，每一個國家的外交政策及軍事布局都是以本國利益作為唯一的出發點，所以在國際關係中，不離不棄、相挺到底完全是癡人說夢。

第三，「要有獨自面對挑戰的決心和準備」，對於台灣的盟友，孫大千建議，千萬不要有過度浪漫天真和不切實際的期待，除了自己，誰都不會陪你走到最後。

最後第四點，孫大千表示，「戰爭當中人民是最大的受害者」，如何避免戰爭、維護和平，是每一個負責任的政治人物應該有的擔當。