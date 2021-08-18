特斯拉險撞工程車 超狂切道神技網看傻(網友Jerry Liao提供 #DOD BSD300)

也太神！臉書粉絲專頁《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》分享一部影片，影片中一部白色特斯拉馳騁在國道內側車道，險險要撞上前方施工的工程車之餘，突然急切道閃過，完整影片曝光後，掀起網友熱烈討論。

影片於17日上傳，透過影片可見，地點位於國道高速公路上，一輛白色特斯拉行駛在內側車道，其前方停有一輛執勤中的工程車，但疑似受前車駕駛太慢切換車道影響，前方車道清空時，特斯拉與工程車的距離已近在咫尺。

然而，就在生死一瞬間時，特斯拉的車頭便大幅度且靈活的向右轉動，巧妙劃出一個S型，毫髮無傷地切入中間車道，險險就要出車禍卻神也似地脫困，驚險的過程讓了看了心臟都快停止跳動。

影片曝光後，有網友紛紛猜測特斯拉是使用自動駕駛，但有網友指出，「同樣身為特斯拉駕駛，這一看就沒開AP輔助駕駛」，並稱這絕對是人在駕駛，為是反應不及之閃避，因有穩住車身重心才命大沒遇上翻車。

還有網友說，「撇那麼用力還不會翻，這底盤蠻讚的」、「其實也不能怪特斯拉吧！前面那台到很近才換車道，後面有時候會反應不及」、「有點強，車身動態好穩」、「時速110這樣閃超強欸」、「沒看到令人期待的結局」。

特斯拉（Telsa）官網資訊指出，所有車款均提供自動輔助駕駛功能（Autopilot），可協助車輛在車道內自動輔助轉向、加速、煞車，但目前的自動駕駛輔助仍需駕駛人主動監督，並無法使車輛自動駕駛。