除了歐洲超級盃以外，各大聯賽在開季或是開季兩輪前都會進行各國的超級盃決賽，而像法甲、荷甲、比甲超級盃都已結束，在台灣時間昨天凌晨，德國超級盃也火熱開踢，由上季德甲冠軍拜仁慕尼黑對上德國盃冠軍多特蒙德，其中兩隊球星萊萬多斯基(Robert Lewandowski)和哈蘭(Erling Haaland)對決引人注目。

這場比賽最後靠著萊萬多斯基梅開二度加上一次助攻，帶領拜仁最後以3：1獲勝，拿下德國超級盃冠軍，而近期在德甲聯賽狀態火熱的哈蘭沒有突出表現。這場比賽賽前兩隊先舉行了德國已故球星老穆勒(Gerd Mueller)的緬懷儀式，這位德國史上最偉大球星於台灣時間8月15日逝世，讓足球界的人都非常難過。

接著比賽開始，一直到比賽第41分鐘時萊萬多斯基率先進球，格納布里(Serge Gnabry)在左側切入精準往中間傳，萊萬多斯基一記漂亮的頭槌將球點進球網，以1：0領先對手，這球完全展現萊萬多斯基的球星價值。到不久後的第50分鐘，戴維斯(Alphonso Davies)左路帶球突破傳中，萊萬多斯基跳過門將把球一勾，穆勒(Thomas Muller)輕鬆接球踢進，進球數2：0。

而到了第53分鐘哈蘭單刀破門，不過因為提前越位被判進球不算，相當可惜。不過到第64分鐘，貝林漢姆(Jude Bellingham)在禁區內向外傳球，羅伊斯(Marco Reus)起腳進球，這球相當漂亮，直直進入球門右上角，對方門將高高跳起撲接也來不及，追成1：2。

到比賽第74分鐘萊萬多斯基再發飆，阿坎吉(Manuel Akanji)後場傳球，托利索(Corentin Tolisso)精準將球抄掉，傳給在禁區的萊萬多斯基，而他接到球相當冷靜，先將球穩住，製造時間差，接著一腳將球踢進球門右側，進球點也相當漂亮，進球數來到3：1領先，最後87、92分鐘成功守住多特蒙德攻勢，因此獲勝。