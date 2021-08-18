不少上班族都已經正式回到辦公室，但目前仍未回到零確診的階段，因此民眾都不敢疏於防疫，就連回到辦公室也少不了備好防疫小物，同步也帶動了百貨中的防疫或清潔小家電的銷量成長，像Global Mall就發現，近期消費者不僅注重隨身防疫商品，連帶療癒辦公小物銷量也同步明顯達10%成長，京站也觀察到自7月26日降級解封以來，個人隨身防疫用品銷量較解封前成長近30%，明顯民眾因著回歸辦公室而帶動起相關銷售。

Global Mall「環球Online」線上購物推出TUTTI SELECT「防疫隨身包All in one組合」。（Global Mall提供）

Global Mall桃園A8店的生活工場推出Solac無線便攜式吸塵器優惠。（Global Mall提供）

Global Mall「環球Online」線上購物推出Rainbow3c的感應式空氣清淨機。（Global Mall提供）

Global Mall就因著發現防疫及療癒小物備受青睞，在「環球Online」線上購物推出如TUTTI SELECT「防疫隨身包All in one組合」等商品，內含從進辦公室前後就能以防霧防護罩、紫外線UVC高效消毒棒去保護自己、電梯按鍵手指棒組也能免除觸碰公共空間，到個人可長時間使用的口罩支架及收納包，讓防疫準備一應俱全，還有像桃園A8推生活工場「Solac無線便攜式吸塵器」等清潔小家電，就更能保持個人桌面清潔與衛生。

京站的台隆手創館推出TidyTech 紫外線迷你殺菌器LZ-MN。（京站提供）

京站的UrbanUnits e立淨隨身型消毒噴霧製造機。（京站提供）

京站的台隆手創館推出daho鋁合金酒精噴霧機，890元。（京站提供）

京站也因應像迷你空氣清淨機、消毒殺菌類商品的銷量最高、最受消費者歡迎，因此也推出了如台隆手創館的TidyTech 紫外線迷你殺菌器LZ-MN，40g輕巧迷你即能透過紫外線LED設計定時10秒，即能達到訴度殺菌99%的效果，另外還有UrbanUnits的e立淨隨身型消毒噴霧製造機等優惠，均是適合放在辦公室的迷你防疫小家電。

大葉髙島屋的Stadler Form來思比 Leo 3D循環扇。（大葉髙島屋提供）

另外大葉高島屋也觀察到，最近夏日天氣酷熱，因此循環扇也成為了銷量節節上升的商品之一，像Stadler Form來思比 Leo 3D循環扇及奇美8吋DC直流循環扇都是熱銷商品，另外因著不想夏日流汗而弄溼口罩，以及希望提高口罩防禦力的消費者，更會選擇LG PuriCare口罩型空氣清淨機，雖然定價近4500元，但平均每月也銷上8到12台，現LG更推出PuriCare口罩型空氣清淨機第二代，相信也會引起不少消費者的興趣而入手。