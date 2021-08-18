美國零售銷售額意外大跌引發對經濟復甦的擔憂，以及家得寶（Home Depot）上季業績令人失望，周二美股三大指數同步下跌，標普500指數創下約1個月來最大單日跌幅。

美國商務部公布，7月零售銷售額較6月下滑1.1%，跌幅超出市場預期，主要因缺料削弱汽車銷售，以及經濟重啟和振興支票對消費支出的提振力道減弱，意味著美國第三季初的經濟成長恐已放緩。

Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，零售銷售額下滑，讓投資者意識到在進入秋季之際，新冠肺炎很可能成為一個大問題。

不過，聯準會公布的報告顯示7月美國工業生產強勁增長，成為經濟復甦的樂觀跡象。

周二收盤，道瓊工業指數下跌282.12點或0.79%，為35,343.28點。

標普500指數收跌31.63點或0.71%，為4,448.08點，創下約1個月最大單日百分比跌幅。

那斯達克指數跌137.58點或0.93%，為14,656.18點。

道瓊指數和標普500指數失守前一日創下的歷史高點，並結束連漲5天的升勢。

標普500指數11大類股普遍下跌，非必需消費品類股收跌2.31%，跌幅最大，其次為材料股收跌1.21%。

科技股跌0.87%，通訊服務股跌1%。

醫療保健股收漲1.12%，漲幅最大，成為大盤的一大亮點。

家得寶收跌4.3%。因這場大流行病掀起的「DIY」業務下滑，家得寶上季的美國同店銷售額為近兩年來首度落後市場預期。

其競爭對手勞氏（Lowe's）下挫5.8%。

沃爾瑪上季業績優於市場預期，並上修美國全年同店銷售額預測，但股價僅幾近收平。

美股正處於傳統淡季，投資人擔心股市可能大幅下跌，而今年以來標普500指數還未經歷過幅度達5%的拉回。截至周一收盤，標普500指數較2020年3月觸及的低點上漲了1倍。

不過，市場人士認為投資人和企業坐擁龐大現金，可能讓股市不致於出現大跌走勢，因為買家很快就會找機會進場撿便宜。這也反映在周二尾盤三大指數反彈，收盤時遠高於盤中低點。