提升上(興)櫃公司資訊揭露品質，暨強化第一上櫃公司監理機制 櫃檯買賣中心修正「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」、「對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法」及「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」等規章及相關附表等4項規章。

櫃買中心表示，為使上(興)櫃公司資訊更臻透明與完備及配合「公司治理3.0」藍圖時程，修正「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」、「對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法」及「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」等規章及相關附表；此次主要修正內容包括：(一)增訂上(興)櫃公司之簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核(或核閱)報告、上櫃公司董事會於會計年度終了後75日內通過年度自結財務資訊、第一上櫃公司發生董事會成員或獨立董事於我國境內設有戶籍之席次不足或終止(或變更)委任主辦推薦證券商，以及外國興櫃戰略新板公司已無在我國設有戶籍之獨立董事等應發布重大訊息。(二)考量上(興)櫃公司辦理減資、合併、收購等情事已發布重大訊息，爰修正倘屬對公司財務或業務有重大影響，始應辦理重大訊息說明記者會。(三)增訂第一上櫃公司及外國興櫃公司應申報生產及銷售營運地資訊及董事暨總經理異動時之資訊。

為強化第一上櫃公司監理機制，此次也修正「就上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序」，明定第一上櫃公司董事會之臺籍董事及獨立董事未達一定之員額數時，應進行例外管理。