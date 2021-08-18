上櫃公司110年第2季財務報告形式審閱結果出爐，精確公司(3162)因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易，並自110年8月19日起實施。

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司(不含金融業及第一上櫃公司)公告申報之110年第2季財務報告，上櫃有價證券應調整交易方式者計有7家，其中精確(3162)因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。

在新增為變更交易方法部分，上櫃有價證券迎輝(3523)及萬國通(9950)2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易部分，上櫃有價證券研勤(3632)及勝昱(4304)2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易方面，上櫃有價證券元勝(4419)及天剛(5310)2家公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之ㄧ，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

以上變更自110年8月19日起實施。