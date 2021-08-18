中嘉寬頻自易主以來持續投資網路建設、穩定品質、拓展超高速寬頻產品，2019年領先市場推出家用1G寬頻，且保證全經營區供裝吸引用戶數直線增加，2021上半年創下同期成長數超過6成的好成績，針對企業類型特殊用戶，中嘉自2021年初試行推出最高可達10G超高速寬頻產品，近期詢問熱度亦隨2G網路釋出增加。

中嘉行銷副總顧景琪表示，隨著中嘉所服務的客戶們的業務規模在擴大，我們提供的寬頻產品自然也必須跟上客戶的需求，甚至要超越需求、創造需求。今年初以來中嘉推出最高10G對稱式寬頻解決方案，已協助客戶應用在資訊整合、多媒體內容產製及異地備援等重度傳輸使用，並且獲得市場迴響，近期詢問度持續增加，因此，中嘉擴大推出1G對稱、2G對稱、2.5G對稱式方案，期望讓更多不同規模與屬性的企業都滿足所需，並且控制寬頻成本，邀請企業客戶一同來感受中嘉高CP值的寬頻服務。

中嘉觀察，隨著科技日新月異，企業端因高解析多媒體內容產製、異地備援等大量資訊處理需求加深對固網仰賴度；為符合企業需要，中嘉推出光纖到府、專線施工的超高速寬頻產品，擁有上下行對稱式寬頻、下載速率最高可達10G，以XGPON技術協助企業用戶解決需大量資料或多人共用的傳輸問題，於2021年初即推出測試市場反應，廣獲好評。看準近期支援高速網路的網通設備逐漸普及、市場需求增加，中嘉正式釋出超高速寬頻企業專案，依據不同頻寬劃分包括上下行皆為1G、2G、2.5G對稱式Gb級頻寬，針對特殊需求企業可提供5G/1G，最高更可達10G/2G， 目標對象為特殊網路用量企業、大型企業或園區、社區等聚落，單一企業戶月租定價5000元起，目前已有多家企業導入，因品質穩定且訂價CP值高，近期詢問熱度直線上升。