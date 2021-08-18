下午茶時間昏昏欲睡，想來點甜甜滋味提振精神，但又不知道該選擇吃甜點還是喝手搖飲料才好嗎？不用擔心，這兩種願望現在可以一次滿足啦！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，幫大家整理出3款好看又好喝的濃厚系漸層飲料，滿滿濃醇香讓你在喝手搖時，也能擁有享用甜點般的滿足感！

#Coco：酪梨布丁牛奶

酪梨控集合啦！之前推出就曾大受好評的人氣手搖飲品牌Coco的酪梨系列，在大家千呼萬喚、瘋狂敲碗之下終於回歸了！其中最受網友期待的就是「酪梨布丁牛奶」，從品名就能對這杯飲料的組成素材一目了然。由牛奶白、酪梨綠、布丁黃堆疊出專屬夏日的清新活力色彩，還沒開喝就先用眼睛享受視覺上的療癒。

香濃綿密的酪梨果泥，嚴選來自瓜地馬拉哈斯品種，擁有奶油般的滑順滋味，搭配Q彈咕溜的布丁，兩種不同配料與牛奶相互融合，交織出多重層次的豐富口感，完全是名副其實的「濃、醇、香」，每一口喝下都是大大的享受！

不管是在Dcard、Facebook還是Instagram，都廣受網友們好評，直呼「終於等到了」、「酪梨牛奶加布丁真的超讚」、「榮登我COCO最愛」。

如果想要來點夏天專屬的清爽口感，那就更不能錯過這款「酪梨百香果昔」，新鮮百香果與濃醇酪梨果泥，用宛如戀愛般的酸甜滋味，在炎炎夏日中喚醒你疲乏遲鈍的味蕾！

#星巴克：芝麻杏仁豆腐星冰樂

由星巴克推出的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」，以芝麻醬結合杏仁豆腐創造多層次口感。吸睛的黑白灰配色，被網友喻為今夏最時髦的飲料之一！

不過，可別以為這樣時髦的外觀下會是一杯口味難以親近的飲料！

芝麻杏仁豆腐星冰樂主打專屬台灣人的懷舊特色，融合香濃芝麻醬以及口感柔和的杏仁豆腐，讓你一不小心就掉進童年的回憶漩渦，非常適合在夏日午後來一杯，喝邊享受溫潤又消暑的復古台灣味。

#星巴克:可不可熟成紅茶：紅寶歐蕾

當鮮奶茶遇上巧克力醬，會是什麼樣的濃郁滋味呢？由可不可熟成紅茶推出的「紅寶歐蕾」，以茶香馥郁的熟成歐蕾為基底，搭配來自比利時的紅寶石巧克力醬，還能嘗到天然莓果帶來的微酸氣息，濃醇卻不甜膩，為經典的鮮奶茶增添風味。

紅茶、鮮奶和紅寶石巧克力醬，三種素材相互融合，交疊出的粉紅漸層外觀，更是讓許多少女們為之心動，說什麼都要先拍照、打卡，才捨得喝下這杯浪漫的飲料。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年4月28日至2021年7月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『濃厚系漸層手搖』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。