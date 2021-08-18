低薪加高房價，台灣七八年級生是網友公認最慘的年輕世代，疫情之下連打疫苗也是社會上的最後順位，產生強烈的剝奪感。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台灣本土疫情5月15日爆發以來，「剝奪感」網路聲量一路攀升，疫苗施打長幼有序的政策，年輕人第一劑還沒打到，即將施打第二劑的長者又來瓜分名額，政府紓困方案也幾乎沒有他們的份，年輕人積怨越來越深，率先反應在網路聲量。

●疫苗不足、分配不公 加深年輕世代剝奪感

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢，台灣開放疫苗接種以來，一連幾輪下來，疫苗預約接種幾乎全無年輕人的份，然而6月9日台北市好心肝診所濫用特權接種疫苗，7月6日台北市長柯文哲批評第七類疫苗施打對象是「國家特權」，更凸顯出疫苗不僅不夠分配，還分配不公的情形，進一步加深年輕人心中的不滿。

就連因為審查過程爭議，導致民眾施打意願最低的高端疫苗，8月16日開放預約登記，也僅開放64歲至36歲一般民眾施打。換句話說，連大家最不想打的高端疫苗，七年級生仍然有一半沒得打，八年級生仍不知道要等到何時，更別說希望打進口疫苗的年輕人，想要如願以償恐怕遙遙無期。疫苗嚴重不足，成為年輕人感到強烈相對剝奪感的主因。

●誰的剝奪感最嚴重 疫情之下再次被遺忘的七、八年級生

從台灣人口數劇結構來看，六、七、八年級生就占了全部人口的54%，這群21歲至50歲的青壯年族群，無疑是台灣現階段社會上的中堅份子。觀察熱門關鍵字，七、八年級生一出社會工作就遇到低薪、高房價的問題都上榜，儘管與所有人一樣辛苦工作納稅，還要面臨勞保、健保破產的風險，如今疫苗更是造成嚴重失落感的最後一根稻草。

此外，被網友封為「最慘世代」的七年級生，一畢業就遭逢金融海嘯的不景氣，面臨加班、被裁員甚至是無薪假，成長過程中又不如八年級生，搭上網路快速發展享受到的紅利，也不如六年級生受惠於台灣經濟快速發展的末期。

對於七年級生而言，疫情下紓困申請條件相對困難，加上遲遲打不到疫苗，沒有選擇之下唯一選項的國產疫苗，35歲以下依舊打不到，如何解決年輕世代越來越強烈的相對剝奪感問題，成為疫苗不足之下另一個重要課題。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年8月17日至2021年8月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『剝奪感』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。