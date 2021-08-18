炎炎夏日，越來越濕熱的天氣是不是常常讓你沒胃口吃不下飯呢？這時候來點酸酸辣辣的泰式料理最對味了！本篇蒐集了雙北市的人氣泰式料理，從泰式小吃店、高級的泰式buffet甚至是米其林餐廳都一應具全，讓你彷彿就置身在泰國，喜歡泰式料理的朋友們千萬不要錯過！

#1.東方泰國小館

一提到泰式料理，第一個出現在小編腦海裡的就是「東方泰國小館」，這家店可以說是從小編從小吃到大的泰式料理，小編最喜歡的就是椒麻雞腿飯，不同於一般泰式料理，老闆會把雞腿先切成塊狀再去炸，酥脆的表皮配上酸酸鹹鹹的醬汁， 光看就令人垂涎三尺！店裡除了簡餐外，也有合菜的選擇，不論是想要獨享或是和三五好友一起吃，都非常適合。

IG @ck2674(圖／ReadyGo提供）

｜店家資訊｜

地址：台北市北投區西安街一段363號

電話：02 2823 0877

#2.老麵攤

相信資深的泰式料理控對於「老麵攤」都不陌生，距離松江南京站大約七分鐘的腳程，小小一間店面的排隊人潮卻是絡繹不絕，不僅菜單種類多元，餐點的價格也都落在一百元上下，非常親民！打拋豬肉大部分都是瘦肉，鹹香微辣的口味配上些許檸檬的香味，讓人越吃越涮嘴，不愧是店裡的人氣招牌！

IG @freedom122021(圖／ReadyGo提供）

｜店家資訊｜

地址：台北市中山區南京東路二段21巷24號

電話：0960 764 116

#3.Baan Taipei

Baan Taipei 是泰國米其林主廚Ton來台開設的分店，「Baan」在泰文中有「家」的意思，希望可以提供每一位客人溫馨的感覺，菜單可以看到許多不是一般泰式料理店常有的餐點，像是瑪莎曼羊排、脆炸豬肉條等等，都來自主廚對祖父母手藝的記憶，雖然價格稍高了些，不過店裡的環境及餐點都在水準之上，值得一訪。

IG @h_c_lan(圖／ReadyGo提供）

｜店家資訊｜

地址：台北市大安區敦化南路一段233巷15號

電話：02 2711 0528

#4.泰嘟嘟

一個人揪不到伴卻很想吃泰式料理？那你一定要試試看位在民生社區的「泰嘟嘟」，泰嘟嘟主打一人份的泰式套餐，包含了主餐、附餐及飲品，主餐有紅黃綠咖哩三種醬料可以選擇，小編最喜歡紅咖哩醬，醬汁十分濃郁，微微辛辣的香料味更替咖哩增添了層次。

IG @sarah_enjoy_food(圖／ReadyGo提供）

｜店家資訊｜

地址：台北市松山區民生東路五段153之3號

電話：02 2766 6085

#5.泰獅

「月亮蝦餅」是許多人心目中經典的泰式料理名單之一，同時也是「泰獅」的人氣招牌，炸得香脆的外皮，中間夾著厚實的蝦仁及蝦漿，足足跟一枚五十元硬幣一樣厚，一口咬下同時吃到酥脆及爽脆彈牙的口感，難怪吸引了許多人前去朝聖。

IG @_kim1990_(圖／ReadyGo提供）

｜店家資訊｜

地址：台北市中正區武昌街一段16巷11號

電話：02 2311 7778

#6.Lady nara

Nara在梵語中有「女人」的意思，主打從女性角度出發設計的泰式料理店，不僅店裡的裝潢十分網美風，店內也增加了許多清爽無負擔的食材像是：櫛瓜麵、藜麥等，專為女性打造的店，怎麼能少了甜點！Lady nara的泰式奶茶舒芙蕾非常的鬆軟、濕潤，充滿蛋香又帶點空氣感的糕體配上香濃的泰式奶茶醬，成功擄獲了眾多少女們的心！

｜店家資訊｜

地址：台北市忠孝東路五段8號3樓

電話：02 2720 1519

#7.非常泰

非常泰算是泰式料理中的老字號品牌，不僅用餐環境非常舒適，每一道餐點也都非常美味！特別是嫩烤松阪豬，烤得金黃的外皮確保有松阪豬的Ｑ彈多汁，配上酸酸辣辣的醬汁，令人越吃越開胃，當然還有絕對不能錯過的綠咖哩椰汁雞肉，非常泰的綠咖哩偏重口味，加了四季豆後，增添了清脆的口感，而椰汁也讓整體的口味不會過於嗆辣，堪稱是白飯殺手！

｜店家資訊｜

地址：台北市松山區復興北路319號(復興店)

電話：02 2546 6745

#8.泰市場

泰市場算是小編吃過的buffet中CP值高的，菜色種類雖然不是到非常多樣，不過每一道菜都吃得到地道的泰式風味，有各式人氣的泰式熱炒、泰式咖哩、月亮蝦餅及摩摩喳喳等，除此之外！泰市場也提供許多生食級的海鮮，連不太敢吃生食的友人當天都吃了好多隻小甜蝦呢！

｜店家資訊｜

地址：台北市信義區松高路11號

電話： 02 8786 0029

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