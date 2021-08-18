有沒有發現防疫在家的時候更想充滿儀式感，但又不知道怎麼讓自己看起來很有儀式感呢？那種可以隨時到日本、韓國的咖啡廳朝聖的日子實在是很想念，但在那之前我們的儀式感也要繼續過下去，其實在我們身邊也有幾家韓式咖啡廳，但就是因為疫情關係不能美美的出現在咖啡廳裡面啊！蜂編當然知道，如果你想要在家裡過得像在韓國街頭非常簡單，跟著蜂編這樣點外帶或是外送就沒錯！絕對美的讓妳的讚數收不完！

店家詳細資訊：chocochez bakery

疫情前蜂編就介紹過的「chocochez bakery」想必是很多網紅、女孩的口袋店，韓國的甜點師老闆配上台灣的咖啡師闆娘，碰出來的韓式咖啡廳你說要怎麼不好吃呢？蜂編會愛上達克瓦茲也全因他們家的功勞，吃下第一口之後我的直覺就是...對我會繼續買來吃的甜點，特別的地方是在他們的蝦皮訂購的時候，可以客製一套屬於自己的野餐盒，裡面放的甜點到外包裝都可以自己選，收到這樣一盒，拿個桌巾拍個照，誰會相信你是在家裡拍的！

時間：11:00-18:00

地址：台北市大安區復興南路一段279巷24號

訂購網址：https://reurl.cc/noGKLv

店家詳細資訊：Old Soul 老靈魂

是所有女性..不對應該是連男性都會喜歡的「Old Soul 老靈魂」超可愛的軟餅乾店，要不收編大家的心都好困難，因為疫情關係在蝦皮上有開設宅配的選項，有許多口味的軟餅乾可以挑選之外，也能夠自己搭配四款，就是口味任選的意思拉！還有一款式相親相愛，黏在一起的樣子超適合送給另外一半！不貴又能表示心意之外，只要拿出家裡的可愛小盤子擺飾一下，直接一秒飛出國。

時間：11:40 - 22:00

地址：台北市士林區大北路38號

訂購網址：https://reurl.cc/YOKxxo

店家詳細資訊：厭世莎拉Misanthrope Sarah

在甜點世界裡面，這一家「厭世莎拉Misanthrope Sarah」應該有不少的名氣吧！同樣也是主打軟餅乾，不一樣的地方是他們家會有查理布朗的臉蛋，但蜂編自己是被他們家的麵包超人的軟餅乾給燒到，不覺得麵包超人變成軟餅乾非常的合理嗎！要拍的不網美老實說蜂編覺得很難欸！但要注意的是他們只會在IG且不定時的開訂購單，如果有喜歡就要先追蹤，如果有開訂購單就要直接手刀買起喔！

訂購網址：https://reurl.cc/yE9dRl（IG不定期開表單）

店家詳細資訊：Necessary Workshop

以讓咖啡成為生活必需品的「Necessary Workshop」以咖啡為主、甜點為輔，有誰能想到除了咖啡以外甜點是如此受歡迎，根本就是因為他們家的蛋糕做得非常有模有樣吧！不管是生乳酪蛋糕或是戚風蛋糕感覺都可以來一份，不管是用韓式的紙餐盒裝，還是外帶回家的透明盒子，都讓人有種野餐的Fu ～這時候鋪一塊野餐墊是不是特別剛好呢？目前在蝦皮可以買到的是他們家的咖啡，想要甜點可能要私訊IG頁面喔！

時間：13:00-18:00

地址：台北市中山區雙城街43巷33號1樓

訂購網址：https://reurl.cc/1YN6A8

店家詳細資訊：奶油夫人 Madam Cream

該來點司康了吧！司康專家絕對認識的「奶油夫人 Madam Cream」除了司康之外也有其他款蛋糕會不定期推出，不用想說買不到蛋糕很失望，當然要先試吃他們家的司康才對啊！光是司康的口味就超級多種，甚至還會因為口味的不同，做出更多的變化，可能裡面塞的是白玉麻糬，或是滿滿的芋泥餡，不管什麼都給我來一顆吧！這樣一顆一顆的擺在一起不覺得特別療癒嗎？

地址：新北市三重區後竹圍街115號

訂購網址：https://reurl.cc/Gm29rp（IG不定時開訂購表單）

店家詳細資訊：飽貝 bo’bagel

雖然說蜂編看一家就想買一家拉，但是這家「飽貝 bo’bagel」是真的有中我的心欸！直接上外送平台看的那種哈哈，在店面可以買到以外，像蜂編這樣還不太敢出門的人可以找看看Uber Eats 跟熊貓有沒有送到你家（蜂編都放進購物車等著明天要訂來吃了欸！）如果是住在台北以外的粉絲可以加入他的官方LINE帳號，是可以全台宅配的喔！奶油乳酪系列是不是看起來特別逼人呢！

時間：平日 8:00-19:30⁣、假日 9:00-19:00

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄3號

訂購網址：使用官方Line @bobagel 做訂購

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)