有「外拍甜心」之稱的 JKF 女郎「施菲亞」，在網路上擁有超高人氣，憑藉純慾長相、「F 級美胸」在臉書上吸引超過 441 萬人追蹤。近日，她 PO 出一張角色扮演照，大曬姣好身材，火速引來大批網友狂讚。

只見她扮成遊戲《餓狼傳說》、《拳皇》系列的女格鬥家「不知火舞」，換上經典的紅色改良式和服，大曬雪白酥胸，並微微露出黑色內衣，不僅如此，側身的開衩設計更是一路開到腰部，也讓她的一雙白皙美腿一覽無遺，畫面相當惹火。

而她也發文甜問網友：「這個不知火舞給過嗎？」貼文曝光後，很快就引來粉絲們一片大讚：「有臉有胸有腿，哪有不過的理由」、「過，哪次不過了」、「滿分」、「很可以」

身高 165 公分的施菲亞，不只外貌姣好，還很努力的在精進自己的實力，不但會彈鋼琴，也有在學習跳舞的她，經常在粉專 po 照分享練舞心得，同時還會大秀性感身材造福粉絲呢！

由於拍攝經驗相當豐富，施菲亞也很懂得如何利用肢體、表情來撩人，搭配各種大尺度造型，每每現身都能製造超高的話題度。值得一提的是，過去施菲亞曾被問到「豐胸祕訣」是什麼，她也笑說「能有 F 奶，要感謝天心姐」，因為自己是看了女星天心出的豐胸書，跟著吃木瓜、起司等食物，才從 C 罩杯一路升至 F 罩杯。

(本文由 JKF 提供)