青少年面臨矯正的原因多為戽斗或暴牙，若能利用骨頭仍在生長的階段就進行矯正治療，絕對比發育完成且骨骼已經定型後再改善的效果更好。資深牙醫師吳碧礽提醒，成長過程中上下顎骨發育異常，形成下排牙齒在前、上排牙齒在後的「真戽斗」，或是因牙齒錯咬，但骨骼發育正常導致的「假戽斗」，若能提早矯正治療，都對臉型調整、回復正常有很好的效果。

吳碧礽醫師表示，如果小時候就發現有香蕉、月亮臉或下排牙齒比上排牙齒突出時，提早矯正就能抑制下巴的快速生長；或避免因為鼻過敏引起的開咬性狀況，上下排牙齒如果長期都無法正常咬合，講話時舌頭會頂在牙齒位置，本來有戽斗或暴牙就會更嚴重，就連原本可能只是假性戽斗，錯誤的咬合習慣最終也可能導致真性戽斗。

吳碧礽醫師提到，門診中曾收治過1名5歲小女生，爸爸帶進診間時，可以看到父女倆就像同一個模子刻出來般，都有戽斗下巴，但爸爸不希望戽斗跟著女兒一輩子，決定前來求助。考量到5歲的孩子尚未換牙，於是先設計頭套讓她配戴，透過潛移默化的矯正過程，9歲時小女孩的臉型已恢復正常，後續只須再針對凌亂的牙齒進行牙套矯正。

一般而言，年紀約7、8歲且門牙長出4顆時，是矯正的黃金時期，像案例中的小女孩，是經過前後2階段的矯正治療，若配合黃金時期採取戴頭套合併隱形牙套矯正療程，可縮短整體治療時間，對於改善戽斗臉型也有加乘效果。

吳碧礽醫師更舉例，另外1名17歲的青少女，因下巴前突不美觀，導致自信與社交關係低落，媽媽帶她去看過很多醫師，都認為必須開刀才能有效改善。

17歲的青少女，曾因下巴前突不美觀，導致自信與社交關係低落。（圖／碧礽牙醫、NOW健康提供）

吳碧礽醫師說：「開刀是讓臉型更趨完美，但也要付出不少代價，如果真的不想開刀，矯正還是可以改善牙齒的排列，進而模擬骨骼型態，但會花較久時間。」不開刀也是能達到下巴後推的效果，但如果是很長的骨性戽斗，只用矯正仍有限制，也無法做到骨骼的大幅修正。

吳碧礽醫師補充說明，戽斗的人因下額前突、上下咬合時互相碰撞，造成下顎齒槽骨萎縮較嚴重，容易產生牙周病問題。若能提早於7、8歲時藉由矯正將上顎骨往前拉、往外擴，同時抑制下顎骨的往前發育，拉近上下顎骨的差距，就能改變戽斗臉型；要是下巴發育完成後才矯正，已無法改變戽斗的骨型，只能藉由內縮下排牙齒的齒槽骨做有限度的調整。

吳碧礽醫師補充說明，戽斗的人因下額前突、上下咬合時互相碰撞，造成下顎齒槽骨萎縮較嚴重，容易產生牙周病問題。

若發現小孩有疑似戽斗的問題，建議父母應盡早就醫評估，選擇適合的矯正方式，否則日後恐剩下開刀一途。

吳碧礽醫師強調，及早進行矯正雖能改善良好，但對父母和孩子來說都是一場長期抗戰，除須隨時留意孩子牙齒及下巴生長情形，至少夜晚睡覺時也必須持之以恆的戴著頭套，直到20歲發育完成、骨頭定型為止。平時最好每半年回診洗牙1次，讓醫師持續追蹤矯正成效。