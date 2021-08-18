中元節本周日（22日）即將來臨，但為了避開人潮、安心防疫，不少民眾都選擇網購普渡商品，而外送平台業者今年也特別推出中元普渡商品的外送服務，foodpanda就推出了消費者最喜歡的澎湃中元拜拜箱，一箱購足最方便，而Uber Eats則與逾20家品牌商家合作打造「中元專區」，方便不同消費者根據個人習慣購買三牲四果供品。

foodpanda推出迷你麗滋三麗鷗束口袋組，119元。（foodpanda提供）

foodpanda推出百事金光閃閃洋芋片組合箱，145元。（foodpanda提供）

foodpanda今年就推出了一系列中元節必「拜」澎湃聖品組合，更在熊貓超市獨家上架，像「熊貓超市中元澎湃箱」599元就集結了10款普渡熱銷零食、飲料與罐頭，再隨箱贈送環保帆布袋，另還與休閒食品品牌合作推出精選6款超值組合箱，包括卡滋五拜有保庇箱、RITZ 烘烤脆片五福好運箱等，還有水果到金紙等各式祭祀供品也能靠foodpanda即刻送上，22日前單筆訂購滿699元，輸入優惠即享200元限量折扣。

Uber Eats x 全聯「中元好物祭」專區，精選最低6折起的歷年中元百大熱銷品項，更推出「中元拜拜組合包」以及限量萬份的「請支援收銀購物袋」。（Uber Eats提供）

新光三越超市於Uber Eats設立中元專區，提供豐富優質供品選擇，推出5折到9折優惠。（Uber Eats提供）

Uber Eats此次就打造了不一樣的普渡商品專區，像新鮮的三牲及水果就有超過21家傳統市場以及家樂福能夠提供多元化的商品，喜歡簡便的就有7-ELEVEN、city’super、新光超市的拜拜組合包，追求澎湃的則有全聯、家樂福、大潤發等推出的「中元經典商品」，更首度與全台162間全聯合作，攜手加碼支援外送，單獨設置 Uber Eats x 全聯「中元好物祭」專區，不僅精選最低6折起的歷年中元百大熱銷品項，更推出「中元拜拜組合包」以及限量萬份的「請支援收銀購物袋」24日前訂購全聯商品，輸入序號即享消費滿250元的7折優惠。